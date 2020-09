Per Scuffet si fa avanti il Pordenone

La Spezia - Simone Scuffet, portiere della promozione in serie A, potrebbe tornare in cadetteria anche la prossima stagione. L'Udinese, proprietaria del cartellino, sarebbe pronta a girarlo a due passi dal casa, ovvero al Pordenone che l'anno scorso si è fermato nella semifinale play off. Così riferisce oggi il Messaggero Veneto.

REDAZIONE

10/09/2020 12:37:57