La Spezia - È stata presentata questa mattina a Palazzo Civico della Spezia la 13^ edizione della gara ciclistica “100 km di solidarietà'” che partirà da Piazza Verdi domenica 14 luglio il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ha presentato la gara l’assessore allo sport Lorenzo Brogi insieme a Massimo D’Antongiovanni, presidente della società PGS ORANGE BLUE che organizza l’evento e Lara Spinazzè dell’ associazione “Insieme per i diritti dei nostri figli”. Con loro Stefano Sommovigo, Padre Dionisio Sporting Club e Davide La Mattina - rappresentanti Decathlon punto vendita di Santo Stefano di Magra main sponsor dell’iniziativa.



La 13 edizione della cicloturistica di beneficenza 100 km di solidarietà, organizzata anche quest’anno partirà dalla bellissima cornice di Piazza Verdi alla Spezia, per attraversare l’intera zona della Val di Vara, con l’arrivo previsto presso la struttura di Padre Dionisio Sporting Club, dove ciclisti e famiglie potranno godere di un ghiotto rinfresco. La “100 km” ogni anno raccoglie e unisce ciclisti animati dalla passione per le due ruote e il desiderio di aiutare il prossimo, saranno scortati dal gruppo staffetta GOG, da sempre amici fedeli della manifestazione. L'intero ricavato, sarà devoluto all'associazione "Insieme per i diritti dei nostri figli", realtà attiva nel nostro territorio che affianca le famiglie di ragazzi bisognosi di aiuti speciali, e che si presenta così: «Siamo un gruppo di genitori di bimbi disabili e normodotati, stiamo cercando di dare a quelle famiglie il supporto, l’informazione e il sostegno di cui un genitore ha bisogno quando davanti si ritrova ad affrontare una diagnosi funzionale......non è facile , lo sappiamo ,in primis dobbiamo accettare noi questa nuova vita per far si che il nostro bimbo possa vivere più sereno in questa società cosi difficile, ma noi siamo convinti, con il tempo di migliorare le cose (almeno ci proviamo).»



La manifestazione 100 KM DI SOLITDARIETA’, giunta alla 13° edizione quest’anno, è ormai tappa fissa nel calendario degli appassionati delle due ruote. L’intero ricavato della manifestazione viene donato in beneficenza e in dodici anni PGS è riuscita a raccogliere e distribuire circa 15mila euro a vari enti benefici del territorio.



"Un manifestazione che unisce sport e solidarietà - ha dichiarato l’assessore allo sport Lorenzo Brogi – motivo per il quale ha ricevuto il sostegno dell’Amministrazione Peracchini. Lo sport spesso è capace di dare dimostrazioni di grande generosità e in questo caso i cicloturisti che si iscriveranno alla manifestazione oltre che godere di un percorso bellissimo sulle colline spezzine contribuiranno a dare un aiuto a chi si trova in condizioni di difficoltà. Spero che il numero delle iscrizioni si alto in modo da raccogliere un cifra ancora superiore rispetto a quella dello scorso anno.”

10/07/2019 15:43:34