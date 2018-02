La Spezia - “Lo Spezia ha vinto probabilmente meritatamente, ma oggi devo venire qui per evitare che i miei tesserati si lascino andare a considerazioni che potrebbero creargli delle conseguenze disciplinari”. La Salernitana si chiude in silenzio stampa, unico a prendere la parola è il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani. Non parlerà Colantuono e non parleranno i giocatori. Solo una comunicazione e nessuna domanda dalla stampa, per puntare il dito contro la direzione arbitrale. “Quando ci sono due o tre episodi eclatanti e chi dirige l’incontro non se ne rende conto chi lotta in campo si sente defraudato di un diritto sacrosanto”, dice facendo sicuramente riferimento al rimpallo finito su una mano di Giani nel secondo tempo. “Devo preservare i miei da alcune sanzioni che potrebbero toccarli se parlassero. Fiducia a Colantuno? Vedete bene le immagini, così vi renderete conto se le responsabilità possono cadere su Colantuono”.

A.BO.

23/02/2018 21:54:50