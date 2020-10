Paratici multato per "atteggiamento minaccioso" nei confronti dell'arbitro

La Spezia - Sanzione di 15mila euro a Fabio Paratici, dirigente della Juventus, per avere, da "non autorizzato" a frequentare gli spogliatoi, assunto un "atteggiamento minaccioso" nei confronti dell'arbitro della partita contro il Verona. Il fatto è successo al termine del primo tempo della partita finita poi 1-1. Nel confronto anche una "critica irrispettosa" proferita nella stessa occasione. Lo ha deciso il giudice sportivo di serie A, che squalifica il solo Cigarini del Crotone per una giornata. Nello Spezia seconda ammonizione per Ferrer e prima per Pobega.

REDAZIONE

27/10/2020 16:28:24