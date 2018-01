Palladino allo Spezia, l'accordo è a un passo

La Spezia - Si tratta anche in queste ore per portare Raffaele Palladino allo Spezia. E' il 33enne napoletano l'uomo scelto da Gianluca Andrissi per portare un salto di qualità sulla trequarti aquilotta. Il diesse ha rotto gli indugi dopo aver tenuto sott'occhio il fantasista per diverse settimane nelle quali il calciatore è rimasto ai margini nel Genoa, che ne detiene il cartellino. Quattro presenze nelle prime sette giornate, poi panchina, tribuna e infine l'uscita dalla lista dei 25 per fare spazio a Giuseppe Rossi.

"Lo Spezia non ci ha ancora contattato. Noi siamo pronti ad agevolare la cessione del giocatore, se deciderà di scegliere lo Spezia ne parleremo", le parole del diesse rossoblù Giorgio Perinetti a CDS. Si tratterà sulla base di una cessione a titolo definitivo, visto che il giocatore è in scadenza a giugno, con un accordo fino al 2019. Un ennesimo elemento d'esperienza capace di creare un'ossatura sulla quale costruire con pochi ritocchi una formazione che punti in alto la prossima stagione.

Potrebbe dunque essere Palladino il primo acquisto invernale per i bianchi. Rimane una grana quella dei posti mancanti in lista A in questo momento. Il problema potrà essere aggirato inizialmente con l'uscita di un portiere dei tre over. Nelle intenzioni del club il genoano si giocherà una maglia come trequartista nel 4-3-1-2, andando dunque a elevare il livello tecnico in un reparto cruciale in cui si sono alternati Mastinu e Ammari. Per lui in carriera 211 presenze e 24 gol in serie A, 86 maglie e 27 reti in serie B.

A.BO.

10/01/2018 17:02:43