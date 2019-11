La Spezia - Informare i giovani sul fenomeno della violenza di genere, del bullismo e del cyber-bullismo. Promuovere la cultura dei diritti della persona e diffondere modelli relazionali basati sull'accoglienza della diversità e sul rispetto reciproco. E ancora, promuovere i concetti di parità e di pari opportunità, di stima e di autostima. Prosegue e cresce il progetto 'Palla alle Donne Contro Ogni Violenza', partito lo scorso anno e nato dalla collaborazione tra lo Spezia Calcio Femminile, l'Assessorato alle Pari Opportunità e l'assessorato allo sport del Comune della Spezia. L'obiettivo è quello di informare e sensibilizzare alla non violenza, attraverso incontri periodici nelle classi, con testimonianze di donne che hanno vinto la loro battaglia contro la violenza e delle ragazze delle squadre di calcio femminile, quali testimoniai della campagna.

Ad illustrare il progetto questa mattina l'assessore alle Pari Opportunità Giulia Giorgi, insieme al collega Lorenzo Brogi e al direttore sportivo dello Spezia Calcio Femminile, Marco Zanotti. Ha partecipato alla presentazione una rappresentativa della squadra.



Quattromila biglietti anonimi e trenta casi di violenza accertati che si siano consumati tra le mura di casa oppure che si tratti di discriminazione per i propri gusti sessuali. Sono i numeri di "Palla alle donne contro ogni violenza" che anche quest'anno verrà riproposto nelle scuole. Durante la presentazione di questa mattina è stato mostrato un video che raccoglie alcune testimonianze. Denunce emerse dagli incontri con oltre 650 ragazzi delle scuole spezzine. Il progetto ha suscitato interesse anche a livello nazionale con l'interessamento della lega calcio femminile. Verrà quindi esportato anche in altre città. "Noi abbiamo voluto dare la voce a queste denunce - ha detto l'assessore Giulia Giorgi- queste storie vengono dai nostri ragazzi e ne è nato il libro 'Irene in classe'. Mi ha colpito molto la storia della ragazza che ha raccontato di amare ancora il suo fidanzato nonostante le violenze. Il nostro dovere è ricordare che lo sport aiuta a uscire dal disagio e dalla violenza". "Mi sconvolgono da padre queste frasi - ha dichiarato Lorenzo Brogi assessore allo Sport -. Uomo e donna sono la stessa cosa, sono storie che colpiscono. Questi progetti mettono in evidenza una società malata. Ci troviamo in una società dove i ragazzi crescono soli e male. Lo sport da i valori che formano e fanno bene".



Quest'anno il progetto trova l'appoggio anche della Figc Lega Nazionale Dilettanti -Dipartimento Calcio Femminile, con il suo vice presidente delegato Sandro Morgana. Grazie a questa importante collaborazione girerà molti campi d'Italia, sensibilizzando, attraverso il calcio femminile, molte comunità sul tema della non violenza. "Si tratta dí un percorso condiviso — dice Giorgi - che sarà fondamentale per ricominciare a portare la cultura della non violenza all'interno delle scuole. La rete di esperti e associazioni formati che da anni si articola sul nostro territorio sarà alla base degli incontri". "Lo sport in generale e soprattutto quello al femminile - aggiunge Brogi - può e deve fare tanto per l'uguaglianza e la lotta contro la violenza. Nello sport si impara il rispetto, e con esso si costruiscono pilastri fondamentali dell'uomo o della donna di domani". "Gli obiettivi del progetto - sottolinea Zanotti - in realtà sono due. Il primo è certamente la sensibilizzazione nei giovani e giovanissimi del rispetto verso le persone. Che le donne siano purtroppo quelle che pagano le maggiori conseguenze degli atti di violenza, è un dato di fatto. Quindi insegnare il rispetto significa prevenire la violenza. Il secondo obiettivo riguarda proprio le opportunità lavorative che il calcio femminile può offrire: dalla psicologia del lavoro alla fisioterapia, fino alle professionalità inerenti le figure di direttore sportivo, allenatore, direttore generale..."



Il progetto durerà un anno e sarà sviluppato in più fasi: si parte il 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne: verrà organizzata una partita di solidarietà per dire 'no' alla violenza. Saranno presentati alcuni elaborati realizzati con gli studenti e il nuovo programma previsto per l'anno scolastico 2019 - 2020.

L'8 marzo 2020 in occasione della Festa della Donna verrà organizzata un'altra partita di solidarietà per dire 'no' alla violenza e per ricordare l'importanza di essere donna all'interno della nostra società. Un evento dove verranno ricordate le molte donne che hanno affrontato importanti battaglie e sono diventate un simbolo per il nostro Paese. Verrà organizzata un'esibizione di balli e canti musicali dedicati alle donne, anche con la partecipazione dei bambini e dei ragazzi delle scuole. In occasione della Festa della mamma, il 12 maggio 2020, verrà organizzata infine un'altra partita con i medesimi scopi. Saranno organizzati laboratori per bambini con il Centro Antiviolenza per fare un pensierino alle mamme. Spazio anche a racconti e poesie sulla mamma e verranno effettuate prove di calcio femminile. Con la chiusura dell'anno scolastico, verrà infine organizzata una giornata di dibattito, alla quale parteciperanno le scuole aderenti e dove sarà possibile riflettere sul fenomeno della violenza e confrontarsi sugli strumenti di tutela e di intervento.



C.Alf.

Redazione

04/11/2019 12:33:56