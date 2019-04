La Spezia - La Canottieri Velocior 1883 della Spezia torna dal Primo Meeting Nazionale di Piediluco di sabato 6 e domenica 7 aprile con un oro e un argento. I giovani atleti, guidati dall’allenatore Francesco Bernul, si sono distinti per aver ottenuto un oro nel quattro senza pesi leggeri maschile con Luca Malvolti, Gianluca Marcellini, Nicolo’ Marcellini ed Elia Pennucci ; un argento nel quattro di coppia senior maschile misto, che ha visto gareggiare Giorgio Pintus con i colori della Velocior; tre quarti posti nel quattro con senior A Maschile con Luca Malvolti, Nicolo’ Marcellini , Giorgio Pintus ed Elia Pennucci (Raimondi Thomas -Timoniere), nell’ otto junior femminile misto che ha avuto come timoniere anche in questa gara Raimondi e nel doppio junior femminile con Aurora Benvenuto e Chiara Dughetti ; un sesto posto nel quattro senza ragazzi con Daniele Mascolo, Alessio Corsini, Francesco Greco e Marco Peghini. Pietro Menchelli e Thomas Raimondi nel due senza junior continuano la loro preparazione, ottenendo un buon piazzamento all' esordio nella loro nuova categoria, così come Annalisa Mencacci nel singolo junior. Hanno suscitato interesse anche i misti con la società Speranza: doppio junior maschile di Pietro Menchelli con Giovanni Cambiaso e il quattro di coppia junior di Thomas Raimondi con Giovanni Cambiaso, Matteo Tata e Andrea Rusca.



La stagione agonistica della società spezzina è partita così positivamente anche grazie alla collaborazione con l’Iron Gate Marina 3B, che ha messo a disposizione i propri spazi alla squadra agonistica della Canottieri Velocior 1883 per gli allenamenti quotidiani.



Per essere sempre aggiornati sulle attività agonistiche e non solo della Velocior 1883, cliccare “mi piace” sulla pagina Facebook “Canottieri Velocior 1883 asd” oppure visitare il sito web www.velocior1883.it .

08/04/2019 12:20:36