Ora lo Spezia è più forte o più debole?

La Spezia - Tre acquisti a titolo definitivo di cui due dalla serie A e tanti prestiti in serie C. Il mercato invernale dello Spezia appare così a una prima fotografia aerea. Il centrocampo era il reparto più contato nel girone d'andata ed è lì che il diesse Gianluca Andrissi ha soprattutto lavorato in questo mese di trattative appena terminato. Luca Mora dalla Spal e Alberto De Francesco dalla Reggina rimpinguano la mediana che perde Acampora e Vignali, ancora di proprietà ma in prestito, e Giorgi che con tutta probabilità finirà fuori rosa per ovviare al sovrannumero della lista A. Per l'attacco arriva Raffaele Palladino dal Genoa, mentre partono Soleri richiamato dalla Roma e Okereke, in prestito in serie C per la sua prima esperienza lontano dalla Spezia.

Altre operazioni in uscita riguardano Calabresi, difensore di proprietà della Roma che ha trovato poco spazio nel girone d'andata; Shekiladze, fuori lista da settembre e ora tornato in serie C fino a giugno tra le fila della Lucchese; Saloni, che ha rotto il ghiaccio con i professionisti e è andato a a lottare per una maglia alla Virtus Francavilla. Torna invece dalla Juve Stabia il nigeriano Awua, che giocherà con la Primavera. E proprio dalla Primavera arriva l'unica cessione a titolo definitivo, quella del talento Antonio Candela acquistato dal Genoa nell'ultimo giorno di mercato con congrua plusvalenza. Infine rinnovano i loro contratti Mastinu, Ceccaroni e Manfredini e altri potrebbero seguire nei prossimi giorni.





Città della Spezia interpella ancora una volta i lettori per saggiare le loro impressioni. Che bilancio porta questo calciomercato? Il nuovo sondaggio chiede di esprimere un'opinione sul lavoro invernale della società. Lo Spezia che ne esce è...



Più forte. Acquisti mirati dove servivano, maggiore esperienza e saggia politica dei rinnovi



Invariato. Tra entrate e uscite non vedo né grandi passi in avanti né grandi passi indietro dopotutto



Più debole. Nessun acquisto porta un vero salto di qualità e oltretutto l'età media si è alzata





A.BO.

01/02/2018 11:05:29