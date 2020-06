Ora è ufficiale: il 2020 sarà senza Palio del Golfo

La Spezia - “Con grande dispiacere siamo costretti ad annunciare che, per la prima volta nel corso della sua storia, il Palio del Golfo deve fermarsi un anno a causa delle prescrizioni in materia di prevenzione sanitaria tutt’oggi in vigore per l’emergenza Covid-19. Una notizia che però non deve scoraggiare tutto il mondo che si muove attorno al Palio del Golfo, quello sportivo e quello delle borgate: la speranza è di poter ripartire già quest'anno con le tradizionali gare natalizie e soprattutto che la prossima estate il Palio torni ad essere il protagonista indiscusso di tutto il territorio spezzino e ligure". Lo affermano i tre sindaci del Palio del Golfo, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani, insieme al Comitato delle Borgate.



"Lanciamo un appello anche a tutte le istituzioni e gli sponsor del Palio del Golfo affinché non dirottino altrove le risorse economiche, poiché il Comitato ha dovuto sostenere comunque numerose spese nell’incertezza vissuta di questi mesi e pertanto non possono essere abbandonate economicamente. Fermarsi un anno per ripartire con ancora più forza e passione nel 2021: ecco lo spirito del Palio a cui non avremmo mai voluto rinunciare”, concludono.

Redazione

09/06/2020 19:03:55