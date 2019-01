La Spezia - L’Asd Fit Performance apre le porte a tutti: domani, sabato 19 gennaio la palestra di Fossitermi, in via Di Birano 40, sarà aperta per tutta la giornata dalle 9.30 alle 20 e l’ingresso sarà gratuito.

Chiunque potrà infatti venire a provare i corsi e la sala pesi. Le lezioni, suddivise in tutto l’arco della giornata, si concentreranno soprattutto sul metodo dell’allenamento funzionale e a circuito. Di seguito il programma della giornata:

9.30 Ashtanga Yoga

11.00 Functional Training

12.00 Trx Fusion

15.00 Dimagrimento al femminile

16.00 Strong Workout

17.00 Functional Training

18.00 Saturday’s Masterclass

Chiunque, anche i non iscritti, potranno partecipare alle lezioni. L’ingresso è gratuito su prenotazione. Per info 0187 1580831.

18/01/2019 18:40:00