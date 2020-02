La Spezia - Sono già 354 i mini abbonamenti sottoscritti per il filotto di partite casalinghe: Spezia-Cremonese si gioca martedì, Spezia-Ascoli invece sabato. Punti con cui gli aquilotti sognano di insediarsi definitivamente in zona play off e magari rimanere a ridosso del secondo posto. Per questo il club ha lanciato una campagna speciale per portare più gente possibile sugli spalti. Si comincia dal recupero contro i lombardi, per cui il conto tra abbonati (3.751) e biglietti singoli venduti (1.121 in serata) porta il totale oltre quota 5mila.

A.BO.

10/02/2020 19:57:47