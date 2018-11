La Spezia - Ha sfruttato come meglio non poteva la giornata in cui il calcio italiano era tutto con un occhio al Picco. Lo Spezia di Pasquale Marino coglie gli unici tre giorni in palio di un weekend diviso tra la Nazionale di Mancini al sabato e il recupero della decima di serie B alla domenica e mette in mostra alcuni dei suoi giocatori più seguiti sul mercato. Matteo Ricci prelevato in estate dalla Roma, Giulio Maggiore e Tommaso Augello. Ma il primo della lista è ovviamente David Okereke, che da questo pomeriggio ha tutta la Genova calcistica tra i suoi estimatori.



In occasione dell'amichevole contro la Sampdoria dello scorso settembre, in cui segnò un gol straordinario come quello che ha aperto oggi la sfida al Benevento, era arrivato l'apprezzamento di Carlo Osti. Questa volta sugli spalti c'era Giorgio Perinetti, uomo mercato del Genoa, a prendere appunti. I rossoblù avrebbero già individuato Younes del Napoli come rinforzo per gennaio, ma Okereke potrebbe diventare argomento in prospettiva futura. Storici i rapporti di Angelozzi con il Grifone.



Altro direttore sportivo oggi intercettato alla Spezia è Stefano Capozucca, anche lui un lungo passato in Liguria, regione a cui è rimasto legato. Oggi è consulente di mercato per un Frosinone che nelle ultime settimane ha iniziato a muovere la propria classifica in serie A. Anche i ciociari sono alle prese con qualche defezione in attacco (Paganini e Dionisi) e cercano un esterno. Quasi impossibile che Okereke si muova a gennaio in ogni caso, d'altra parte il giocatore ha appena iniziato a far vedere di cosa è capace.

A.BO.

18/11/2018 19:12:15