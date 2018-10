La Spezia - Se la parata di Colombi su Bartolomei è stata spettacolare, quella sul nigeriano è stata davvero miracolosa. Splendido il modo in cui aveva preso il tempo al marcatore e splendida la torsione di testa, ma non è bastato a David Okereke per cancellare lo zero nel computo delle marcature nel camionato di serie B. Poco male, perché il 21enne è in vetta a una classifica che non vale meno, quella degli assist. Il primo contro il Brescia alla seconda, gli altri nell'ultima settimana contro Verona e Carpi. Segno che l'attaccante è in crescita e sta digerendo il ruolo di ala che Pasquale Marino gli ha cucito addosso.



Il tecnico è d'altra parte uno che dal primo giorno va sottolineando che far segnare un compagno vale quanto farlo un gol. Con una squadra che ancora per mettere in campo le idee del siciliano, intanto questo assunto prende forma. Sono infatti andati in rete già in sei in casa aquilotta sui 7 gol complessivi segnati. A parte la doppietta di Pierini, una sola rete basta a Gyasi, Galabinov, Crimi, Bidaoui e in ultimo Maggiore per entrare nel tabellino della stagione. L'anno scorso di questi tempi erano andati a segno solo Terzi e Marilungo; la stagione ancora prima Nenè, Baez e Piu.

A.BO.

01/10/2018 18:08:10