La Spezia - Serviranno accertamenti approfonditi per capire le condizioni di Okereke e Crimi, che si aggiungono a Galabinov nella lista degli assenti alla ripresa degli allenamenti. La trasferta di Livorno lascia come strascico il ko di due dei migliori elementi in campo domenica scorsa e in generale di questo inizio di campionato. Rimangono tutti e tre in forte dubbio per Spezia-Pescara del 19 ottobre, serata in cui gli aquilotti potrebbero toccare il vertice della classifica temporaneo con una vittoria.



Sospiro di sollievo invece per De Col, che ieri era regolarmente a Follo per una sessione tra campo e palestra di cui ha svolto però solo questa seconda parte. E' lui il più probabile tra i recuperati, seguono Galabinov e Pierini che hanno svolto lavoro differenziato, a riposo come detto Okereke e Crimi. Si è rivisto anche Mastinu, 27enne da poche ore, assente ormai dalla primavera scorsa. Rivederlo in campo entro la fine dell'anno è più di una speranza.

A.BO.

10/10/2018 07:42:14