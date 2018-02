La Spezia - Rescissione consensuale per Niko Daktovic. Con lo Spezia, nelle sue due esperienze, ha in totale registrato 43 presenze, condite da 4 reti. Il difensore croato si è accasato nelle fila del KS Cracovia, la società polacca più antica del suo paese. Era al Craiova con Devis Mangia. Lo Spezia calcio gli augura un futuro ricco di soddisfazioni.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK