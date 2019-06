La Spezia - Protagonista assoluto di una grande annata Luca Mora fa gola a tante. In serie B l'ultima ad essersi interessata al centrocampista parmigiano è l'Ascoli ma anche il Padova, appena retrocesso in serie C, ha cercato di capire se ci sono i margini per imbastire un discorso con il suo procuratore Paolo Scotti. Detto che lasciare adesso la maglia bianca avrebbe ben poco senso, molto meno di un rinnovo per una stagione che a 31 anni è la normale necessità di certezze. Una continuità che peraltro farebbe molto bene a tutto il centrocampo. Non è il solo aquilotto a piacere, in ogni caso: il Livorno del riconfermato Roberto Breda ha chiesto lumi su due difensori dello Spezia. Il primo è Ligi, centrale roccioso, forte nel gioco aereo e dotato di un buon mancino, che il tecnico vedrebbe bene al centro della difesa amaranto. Stima anche per Pippo De Col che potrebbe dopo quasi sei anni lasciare il Golfo per trasferirsi altrove: che sia ancora al mare? Il mercato è soltanto all'inizio, tecnicamente nemmeno ancora cominciato. Di certo ne vedremo tante.



24/06/2019 11:37:55