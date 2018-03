La Spezia - Quella che doveva essere una domenica di sport si è trasformata in una giornata di lutto per il calcio italiano sconvolto dalla notizia della morte improvvisa di Davide Astori. Il difensore 31 enne e capitano della Fiorentina è scomparso questa mattina in un hotel di Udine dove si trovava con il resto della squadra in attesa di scendere in campo oggi al Friuli. Partita che ovviamente non si giocherà così come Genoa-Cagliari, squadre nelle quali aveva militato il centrale della Nazionale e tutte le altre della giornata di Serie A.



"La Fiorentina – si legge in una nota del club - profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso il suo capitano Davide Astori colto da malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori".



"Lo Spezia Calcio, Prima Squadra e Settore Giovanile - scrive invece il club aquilotto - sconvolto dal dolore per la tragica scomparsa del calciatore Davide Astori intende esprimere la propria vicinanza alla famiglia ed a tutta l'ACF Fiorentina".

