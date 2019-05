La Spezia - C'è la richiesta ufficiale: la Lega Nazionale Dilettanti ha chiesto di poter usare lo stadio "Picco" per ospitare lo spareggio promozione del girone D. Al termine del campionato regolare il Modena e la Pergolettese hanno chiuso a pari merito a 73 punti, per decidere chi salirà in serie C serve un’ulteriore sfida secca in campo neutro. E l'impianto di Viale Fieschi è stato scelto come teatro di questa partita da dentro o fuori che si terrà domenica 12 maggio. Niente da fare per Parma e Verona (il giorno prima c'è Hellas-Foggia), scartata anche Piacenza che sembrava la soluzione ideale, in quanto a metà strada tra Modena e Crema.



Rimane dunque il "Picco", con lo Spezia Calcio che ha dato la propria disponibilità. L'annuncio ufficiale con i dettagli dovrebbe arrivare martedì, ma ormai non sembrano esserci più alternative in piedi. Unico paletto messo dal club: evitare che i tifosi modenesi occupino la Curva Ferrovia. Tra i supporter spezzini e quelli emiliani c'è infatti una rivalità ben nota. E da sotto la Ghirlandina potrebbero muoversi in diverse migliaia per la partita dell'anno. Contro il San Marino, due giorni fa, c'erano circa 10mila persone al "Braglia". In settimana sarà fatto il punto per la gestione dell'ordine pubblico.

A.BO.

06/05/2019 20:51:27