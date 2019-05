La Spezia - Un passaggio che fa pensare che l'asticella il prossimo anno si alzerà. Durante il cda di lunedì scorso, quello per l'approvazione della trimestrale che da il via libera ai passaggi finali per arrivare all'iscrizione alla serie B 19/20, un dettaglio che dettaglio non è. Lo Spezia Calcio ha disposto l'utilizzo di un anticipo sui crediti da calciomercato da usare nella prossima sessione estiva. Si liberano quindi liquidi per lavorare sul rafforzamento della rosa tra giugno e settembre. Un segnale degli strumenti in mano a Guido Angelozzi, che potrà aggredire il mercato non solo in uscita (Okereke e Augello saranno plusvalenze).

Per vedere però la macchina andare in moto potrebbero volerci ancora un paio di settimane. La scelta del tecnico e l'indicazione del ritiro estivo non dovrebbero arrivare oltre la metà di luglio, possibilmente anche prima. Ma l'addio di Marino lascia il desiderio di non sbagliare, anzi di rilanciare con un professionista che riesca a lasciare un'impronta forte come è riuscito a fare il siciliano.

A.BO.

31/05/2019 20:10:00