La Spezia - Sei presenze in serie A per Francesco Migliore che allo scoccare dei trent'anni tocca con mano un traguardo che tutti i giocatori sognano di raggiungere. Per lui in futuro potrebbe esserci il ritorno in serie B con il Palermo che sarebbe sulle tracce del mancino per affidargli la fascia nella prossima stagione. Dalla Sicilia danno l'affare come molto probabile.

A.BO.

29/06/2018 16:16:33