La Spezia - E' destinato a rimanere al Genoa fino a giugno Francesco Migliore. L'ex mancino dello Spezia è infatti sceso in campo a inizio stagione in Coppa Italia proprio con la maglia bianca prima di trasferirsi sotto la Lanterna. Qui ha messo assieme per adesso tre presenze totali (un gol in Coppa Italia) e per le regole sui tesseramenti non potrà scendere in campo con una terza maglia in questa stagione. Salta dunque per adesso l'eventuale cessione in serie B, dove è seguito da diverse squadre di vertice.

REDAZIONE

30/12/2017 13:35:35