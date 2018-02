La Spezia - Spezia impegnato in una seduta mattutina quest'oggi al Picco in vista della trasferta in programma sabato a Novara. Gallo e i suoi ragazzi hanno lavorato prettamente sulla tattica e prima del riposo hanno ripassato alcuni schemi da proporre sui calci piazzati. Domani il gruppo sosterrà la rifinitura a porte chiuse e dopo la tradizionale conferenza stampa dell'allenatore partirà alla volta del ritiro piemontese.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK