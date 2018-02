La Spezia - Passeggera o meno, la febbre del lunedì sera di Beppe Mastinu è un fattore che potrebbe spingere Fabio Gallo a lanciare dal primo minuto Raffaele Palladino contro la Virtus Entella. Se lo Spezia culla il sogno di non perdere contatto con la zona play-off, i chiavaresi sono oggi virtualmente in Lega Pro dopo i risultati del fine settimana. Partita importante per gli ospiti ma fondamentale per i padroni di casa che sul terreno del "Comunale" costruiscono da anni le proprie fortune e non possono permettersi di sbagliare.

I bianchi arrivano al derby del Bracco senza Lopez (squalificato) e con Mora confermato in campo dal primo minuto al posto di Maggiore che ha comunque ben giocato nel girone d'andata. L'undici più probabile per questa sera vede Di Gennaro in porta accompagnato da De Col, Terzi, Giani e Augello in difesa. Bolzoni in mediana con Mora e Pessina, Palladino o Mastinu a sostegno di Granoche e uno tra Marilungo e Forte.



Qui Entella. Un attacco grandi firme che non sempre si esprime di conseguenza quello dei tigullini. La Mantia al centro è affiancato da Gatto e De Luca, mentre a centrocampo ci si attende un trio composto da Crimi, Nizzetto e uno tra Di Paola e l'ex Acampora. Davanti a Iacobucci, dopo il forfait di Pellizzer, subito in campo il nuovo arrivo Cremonesi con Ceccarelli, Belli a destra e Brivio a sinistra.

