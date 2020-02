La Spezia - “E’ una cosa che proviamo e che ci è riuscita. Ho fatto un pochino il mio vecchio ruolo, è questo che mi ha chiesto il mister”. Così Beppe Mastinu sul gol di testa che ha lanciato la grande rimonta. Il Picco è esploso. “Era parecchio che non sentivo un boato al mio gol. E’ il secondo gol al Picco, questo più importante del primo, ha dato il via una rimonta che sta facendo continuare un bel periodo. Io mi sento un uomo-Spezia decisamente. Io non sono uno che ama parlare, non mi reputo uno che sa parlare bene durante le partite. Quindi se devo trascinatore posso farlo con le giocate”.

