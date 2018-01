La Spezia - Secondo giorno di lavoro a Follo per mister Gallo e i suoi ragazzi in vista della ripresa del campionato. Nella consueta doppia seduta del martedì, quest'oggi accompagnata da un'insistente pioggia, lo staff tecnico aquilotto ha potuto modulare i carichi di lavoro ritornando sugli standard di una settimana tipo. Mattinata dedicata ad esercitazioni tattiche specifiche a gruppi che si sono alternati tra lavoro in campo e lavoro di forza in palestra.

Al pomeriggio seduta incentrata su esercitazioni tecniche con obiettivi, seguite da un serie di sfide quattro contro quattro e classica partita finale a ranghi misti condita dalle reti di Maggiore e Marilungo per i neri e momentaneo pari di Granoche per i casaccati. Tabella di lavoro dedicata per Masi, prima seduta con i nuovi compagni per il nuovo arrivato Raffaele Palladino; aggregati dalla Primavera aquilotta, al mattino Capelli A., Suleiman e Vatteroni, al pomeriggio Castagnaro.



Qui Palermo. Doppia seduta d'allenamento anche per il Palermo. Questa mattina per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da circuiti di forza e da un'esercitazione tecnico-tattica. Nel pomeriggio, invece, per Nestorovski e compagni, lavori di attivazione seguiti da un'esercitazione tecnica per il tiro in porta e da una partita su porzione ridotta del terreno di gioco. Mato Jajalo ha svolto un allenamento differenziato programmato. Riatletizzazione e fisioterapia per Andrea Ingegneri, Michel Morganella e Gabriele Rolando. Cure dei fisioterapisti, infine, per Andrea Rispoli.

