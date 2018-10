La Spezia - Tutto da quantificare lo stop a cui andrà incontro Andrej Galabinov. La gioia per il primo gol in maglia aquilotti in campionato è durata una frazione di secondo: stacco di testa sul cross di Augello e palla in fondo al sacco che ha lanciato la rimonta contro il Carpi. Già al momento di toccare di nuovo terra il bulgaro ha avvertito un dolore all'altezza dell'inguine sinistro a cui ha portato le mani mentre Bartolomei arriva per primo a festeggiarlo. Poi è stato Crimi a staccarsi dal capannello dell'esultanza per fare cenno a Pasquale Marino che serviva il cambio.



Il calciatore avverte anche oggi fastidio alla zona interessata, rimane a riposo per due giorni di seguito come il resto dei compagni e attende gli esami strumentali. Un'ecografia alla gamba per capire l'entità del problema, quasi sicuramente di natura prettamente muscolare. Sempre che non ci sia un'edema da lasciare assorbire, nel qual caso l'appuntamento con il medico slitterebbe di qualche giorno e così anche la diagnosi. Sarebbe già un primo brutto segno. E' sicuro che domani il calciatore non lavorerà con i compagni e ad oggi la sua presenza a Livorno è in forte dubbio. Provvidenziale la sosta della settimana successiva che renderà l'assenza di Galabinov un po' meno pesante.



Si scaldano quindi sia Okereke che Gudjohnsen in vista della partita di sabato prossimo all'Ardenza. Il nigeriano è già stato utilizzato a più riprese come attaccante centrale, pur con caratteristiche diverse dai due "corazzieri" europei. L'esordio italiano del figlio maggiore di Eidur Gudjohnsen non è sfuggito alla stampa islandese e neanche alla dinastia più prolifica della storia calcistica dell'isola. E' stato lo stesso Sveinn a celebrare con un post su Instagram l'evento. Tra i complimenti, quelli del celebre padre.

