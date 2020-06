Marino: “Il pareggio era più giusto, sotto nel momento migliore”

La Spezia - “Nel nostro momento migliore abbiamo subito un gol evitabile, quando avevamo avuto qualche buona occasione. Dispiace perché per quello che si è visto, il pareggio sarebbe stato più giusto”. Pasquale Marino non ha potuto ricevere gli applausi che sicuramente il Picco gli avrebbe tributato. Il suo Empoli esce sconfitto, ma ha dato la sensazione di una squadra molto forte. “Oggi abbiamo alzato Frattesi perché lo Spezia fa molto gioco con il metodista e volevamo una pressione un po’ più alta. L’orario? Da ora in poi giocheremo di sera e cercheremo di fare qualcosa in più. Oggi l’impatto contro una squadra forte e organizzata non era stato male. Poco abbiamo sofferto nel primo tempo, potevamo trovare un risultato positivo in quelle due occasioni nella ripresa: la palla salvata sulla linea ed il colpo di testa di Romagnoli. Non ci voleva, era importante tornare con un risultato positivo”.

REDAZIONE

19/06/2020 20:35:28