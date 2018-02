La Spezia - “Tutti vogliamo giocare dall’inizio, l’importante è essere pronto quando il mister ti chiama. Penso di essere entrato bene questa sera”. Man of the match, Giulio Maggiore entra e segna. Tre punti tutti spezzini. “C’è un centrocampo di gran livello, con caratteristiche diverse, è giusto che giochi chi sta meglio. Potevamo chiuderla? Sì, magari in quello dobbiamo ancora migliorare. Rimanere alti e mettere dentro qualche pallone serve sempre”. Panchina nelle ultime due partite, vissuta con calma. “Sono arrivati due giocatori importanti, soprattuto Mora che era in serie A. Sono giovane, devo migliorare alcuni aspetti e quando non gioco ne approfitto per capire dove migliorare e mettere in diffcoltà il mister. Ogni situazione va sfruttata al massimo”.

A.BO.

05/02/2018 23:25:42