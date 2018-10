Luci marca visita, Livorno senza capitano

La Spezia - Se lo Spezia freme per le condizioni di Andrej Galabinov, che potrebbe non essere della partita in quel di Livorno, il mister amaranto Cristiano Lucarelli ha già una certezza negativa: contro gli aquilotti infatti dovrà rinunciare a capitan Luci, uscito al minuto 56 al "Penzo" di Venezia, per il quale gli esami hanno diagnosticato uno stiramento che lo costringerà a una decina di giorni di stop. Per la squadra amaranto, che cerca la prima vittoria in campionato, ieri è stata una giornata di lavoro al Centro Coni di Tirrenia. Sotto un bel sole, la squadra amaranto ha svolto un lavoro di corsa e poi di tecnica. Nel finale schemi.

03/10/2018 11:14:33