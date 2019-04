Luce laser in faccia al portiere avversario costa al Lecce quanto un'utilitaria

La Spezia - Ancora tre giornate da disputare in un campionato di B che si dimostra avvincente fino all'ultimo, sia in testa che in coda. E' un finesettimana dove si sprecano le ammende nei confronti dei club: 8mila euro li dovrà pagare il Lecce per avere suoi sostenitori, in occasione del supermatch vintro contro il Brescia, al 7° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Il club salentino dovrà pagare altri 5mila euro a titolo di responsabilità oggettiva: per avere, al termine della gara, una persona non identificata, ma riconducibile alla Società, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale al quale rivolgeva espressioni ingiuriose. Tremila euro di ammenda a Cosenza e Crotone, 2mila al Pescara, 1000 al Benevento per fatti minori.



Due giornate

Lombardi (Venezia)



Una giornata

Agnelli (Foggia), Bellusci (Palermo), Carraro (Perugia), Castrovilli (Cremonese), Dermaku (Cosenza), Djuric (Salernitana), Gonnelli (Livorno), Gyomber (Perugia), Lee (Versona), Lopez Gasco (Salernitana), Memushaj (Pescara), Sabelli (Brescia), Tachtsidis (Lecce), Terzi (Spezia).

29/04/2019 17:30:32