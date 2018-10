Lucarelli amaro: "Sconfitta figlia della confusione mentale"

La Spezia - "L'unico vero ko meritato rimane quella col Lecce: questa sconfitta è figlia di una confusione mentale che non si manifesta durante la settimana. I ragazzi corrono, si impegnano, siamo confortati anche dai dati del gps che ci dice che ad ogni allenamento quasi tutti i giocatori fanno 11-13 chilometri a picchi di velocità notevoli. Poi arriva la domenica e fare un passaggio a due metri è come scalare l'Everest". E' un amaro Cristiano Lucarelli quello che si presenta in sala stampa: "Questa settimana più delle altre abbiamo studiato tutti gli aspetti tattici e conoscevamo ogni singolo movimento dei calciatori dello Spezia e poi si va in campo sembra che in settimana non hai fatto niente, saltando tutti gli allenamenti. Ecco perché penso sia una sconfitta dovuta ad un'ansia da prestazione mentale che abbiamo soprattutto in casa e che non mi spiego visto che fino ad oggi nessuno ci ha puntato il fucile alla testa. Forse questo campo ci dà ancor più responsabilità visto che è soprattutto in casa che facciamo fatica. Non credo sia una questione di moduli o uomini ma penso non siano sereni i ragazzi".

07/10/2018 18:11:54