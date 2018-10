La Spezia - Cristiano Lucarelli carica l'ambiente in vista della partita di domani con lo Spezia di Pasquale Marino. Ai microfoni della sala stampa del Centro Coni non ha mostrato esitazioni: “Domani voglio una squadra camaleontica, pronta a cambiare modulo più volte durante la partita. Avremo bisogno di undici allenatori in campo, che sappiano interpretare un match tatticamente perfetto. Loro sono veloci, dovremo stare attenti ai loro esterni bassi e vedremo cosa faranno per sostituire Galabinov”.



“Con lo Spezia - ha proseguito - potrebbe essere la partita della svolta, la “chiamata alle armi” c’è, ora spetta a noi battere il colpo e dare un segnale. Ci serve una vittoria. Ed anche i nostri tifosi, venendo al campo, per starci vicino, ci hanno fatto capire quanto sia un incontro importante. Dovremo avere la giusta intelligenza, pensando a vincere e facendo capire all’avversario, sin dall’inizio, che noi siamo convinti di farcela”.

“L’unica partita in cui siamo stati messi sotto - ha aggiunto il tecnico amaranto - è quella contro il Lecce che poi ha dimostrato di essere una buonissima squadra fatta da gente che gioca insieme da tanto e che si trova a memoria. Non vedo cosa ci sia di strano nel fatto che il Livorno si debba sudare la salvezza partita dopo partita e di minuto in minuto. La sofferenza ed il sudore, per raggiungere un obiettivo, sono nel dna e nella storia di questa società, in 103 anni nessuno ha mai regalato niente al Livorno. Quando ci siamo salvati, quando abbiamo vinto i campionati, quando per due volte abbiamo sfiorato lo scudetto. Mai nessuno ci ha aiutato, abbiamo sempre fatto tutto con la nostra fatica. E dirò di più, è anche bello e giusto conquistarsi le cose in questo modo”.



(fonte: amaranta.it e livornocalcio.it)

06/10/2018 18:54:38