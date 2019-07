La Spezia - Un'estate da protagonista per Luca Ranieri con la maglia per la Fiorentina. Lo spezzino, in ritiro insieme ai viola anche nella tournè statunitense, si sta ritagliando ampi spazi agli occhi di Vincenzo Montella. Titolare ieri nell'amichevole contro l'Arsenal di ieri sera, il mancino ha assaporato il calcio ai massimi livelli dopo essere stato una delle rivelazioni della serie B 18/19. Probabile un nuovo prestito in cadetteria anche nel futuro, se ne saprà di più al rientro in Italia dei viola.

A.BO.

22/07/2019 21:42:14