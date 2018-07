La Spezia - Venerdì 29 giugno la Virtus ha trionfato in quel di Bagnolo in Piano. Invitati dalla locale società di kickboxe, gli atleti Samuele Andellini, Luca Franceschini, Jacopo Vettori e Sebastian Correa hanno affrontato diversi combattimenti, con risultati al di sopra delle aspettative: Luca Franceschini ha sconfitto per Ko alla 2 ripresa il forte avversario locale, che ha resistito poco più di due minuti alle azioni decise e potenti di Luca. Limpide vittorie anche per Correa e Vettori e pareggio per Andellini che è stato chiamato senza preavviso a rimpiazzare un atleta rinunciatario. Splendida prova della società che ha ancora una volta dimostrato il valore degli atleti e le capacità degli insegnanti Andellini e Giannarelli, e si è potuta avvalere all’angolo di Salvatore Giummara, tecnico Virtus e cutman d’élite che giovedì prossimo è stato chiamato all’angolo del pluricampione Luca Andreani in occasione della riunione che si terrà a Noceto, valida per le selezioni di Oktagon.



25/07/2018 10:27:43