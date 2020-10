Lo Spezia passa ma rischia di giocare fuori contro il Bologna

La Spezia - CITTADELLA-SPEZIA 0-2





CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati; Cassandro, Perticone, Camigliano (5'st Adorni), Benedetti; Awua (13'st Grillo), Iori, Gargiulo; Mastrantonio (13'st Proia); Rosafio (13'st Ogunseye), Cissé (21'st D'Urso). A disp. Bassano, Donnarumma, Frare, Ghiringhelli, Maniero, Pavan, Vita.

All. Roberto Venturato



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas; Ferrer, Chabot (33'st Ismajli), Dell’Orco, Vignali; Deiola (21'st Estevez), Ricci (21'st Sena), Mora; Verde (33'st Agudelo), Piccoli, Farias (33'st Gyasi). A disp. Agoume, Bartolomei, Bastoni, Rafael, Nzola, Pobega, Terzi.

All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Marco Serra di Torino

Assistenti: Giuseppe Maccadino di Pesaro e Marco Della Croce di Rimini

Quarto ufficiale: Mattia Caldera di Bologna



Ammoniti: Vignali, Benedetti, Ismajli



Angoli: 4-3

Recuperi: 0'+3'



Il quarto d'ora di Verde e lo Spezia guadagna il passaggio del turno in Coppa Italia. Due reti nel secondo tempo, una firmata e l'altra propiziata dall'esterno mancino, stendono il brillante Cittadella di Venturato e donano il terzo risultato utile consecutivo dopo i due pareggi contro Fiorentina e Parma in campionato. Partita divertente già nel primo tempo, con il pallino del gioco in mano allo Spezia che cerca e trova molto spesso Farias libero. Il brasiliano mostra una forma in crescita, va al tiro in tre occasioni e sbaglia mira per un soffio in due di queste. L'occasione più grande è per Iori, che prova a beffare Krapikas da centrocampo trovando il lituano pronto a tornare sui suoi passi e salvarsi anche grazie alla traversa.

Nella ripresa, dopo il doppio vantaggio, spazio ai cambi per Italiano che mette dentro tra gli altri i debuttanti Sena e Ismajli. Lo Spezia potrebbe chiudere con Estevez dopo una bella azione orchestrata da Mora, ma la difesa granata chiude. Annullato un gol a D'Urso per fuorigioco. Il 25 novembre si gioca il quarto turno contro il Bologna. Lo Spezia avrebbe diritto a giocarla in casa in virtù del numero più basso di accesso al tabellone, ma l'indisponibilità del Picco rischia ancora una volta di obbligare all'inversione di campo.

REDAZIONE

28/10/2020 16:51:18