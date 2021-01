Lo Spezia non fa ricorso, il giudice sportivo d'ufficio chiederà lo 0-3

La Spezia - Il 2-4 è destinato ad essere cancellato dalla giustizia sportiva. E questo nonostante lo Spezia Calcio abbia deciso, come forma di rispetto nei confronti della Roma, di non presentare alcuna riserva scritta in merito al caso delle sei sostituzioni. Il giudice sportivo agirà d'ufficio in queste ore in merito a quanto successo nel finale di Roma-Spezia valido per i quarti di finale della Coppa Italia 20/21. I padroni di casa hanno compiuto nei tempi supplementari un cambio di troppo rispetto a quanto previsto dal regolamento, male interpretando la norma che permette di godere di un ulteriore slot in caso di extra time ma non di una sostituzione in più.

L'infrazione, rilevata già ieri sera a caldo dagli organi della FIGC preposti, farà partire un meccanismo che tramuterà con tutta probabilità la vittoria sul campo in uno 0-3 a tavolino. Esito che non cambia il risultato del campo e il passaggio del turno, ma evita di creare un pericoloso precedente che potrebbe in futuro spingere un club inosservante a sperare in una semplice multa. Purtroppo il passaggio avrebbe riflessi sulla classifica marcatori della competizione "cancellando" la doppietta di Saponara ed i gol di Galabinov e Verde. La decisione è attesa già entro sera.

A.BO.

20/01/2021 14:59:59