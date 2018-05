La Spezia - Il campionato dello Spezia non portà chiudersi con gioia, comunque vada la partita di questa sera contro il Parma. Gli aquilotti hanno ottenuto dalla Lega B di poter scendere in campo con il lutto al braccio in memoria di Sara Venturi, moglie dell'addetto stampa Gianluca Parenti morta ieri mattina dopo una lunga malattia. L'ultimo saluto a Sara si terrà sabato alle 11 presso il Santuario di Sant'Antonio a Gaggiola.

