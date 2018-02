Lo Spezia "eredita" le squalifiche della Pro Vercelli

La Spezia - "Una gara non disputata o sospesa non permette mai a qualsiasi calciatore di scontare la propria squalifica. E così i cesenati Scognamiglio e Fedele, squalificati per una giornata dal giudice sportivo che avrebbero dovuto osservare nel turno odierno, salteranno automaticamente la sfida del "Picco" contro lo Spezia. A termini di regolamento infatti la squalifica va osservata nella prima partita utile che, nella fattispecie, è Spezia-Cesena di sabato prossimo.

