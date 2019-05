Lo Spezia è settimo, giocherà il turno eliminatorio a Verona

La Spezia - La corsa play-off si risolve solo all'ultima giornata. Campionato di serie B bello fino alla fine come in poche altre occasioni quest'anno. Lo Spezia è sesto in classifica ma non ancora certo della qualificazione agli spareggi promozione. Deve sperare che Verona, Cremonese e Cittadella non vincano tutte e tre: in quel caso solo un successo a Lecce potrebbe garantirgli di giocarsi la serie A. Ecco il racconto di un pomeriggio di passione calcistica.



ore 15.00 - Via al turno con lo Spezia di scena a Lecce. Le partite che interessano a Marino e alla sua truppa sono Perugia-Cremonese, Pescara-Salernitana- Verona-Foggia e Palermo-Cittadella. La classifica dalla quinta decima recita Pescara 53, Spezia 52, Cittadella 51, Cremonese 50 e in zona playoff; Hellas 50 e Perugia 48 fuori dai giochi.



ore 15.07 - Vantaggio del Perugia al 7' con gol di Vido! Una rete che fa piacere allo Spezia che vede la Cremonese allontanarsi.



ore 15.10 - Gol di Petriccione, lo Spezia è sotto a Lecce. Al momento aquilotti che manterrebbero in ogni caso il sesto posto se le altre partite finissero così in virtù dei confronti diretta favorevoli contro il Cittadella.



ore 15.22 - Palermo in vantaggio contro il Cittadella grazie a un rete di Nestorovski! Anche questo un parziale che fa piacere allo Spezia che si ritrova nuovamente a +1 sui veneti.



ore 15.24 - Raddoppio immediato del Palermo che va in rete un minuto dopo il vantaggio: gol di Traijkovski!



ore 15.28 - Raddoppio anche del Lecce. Lo Spezia subisce il secondo gol e ora deve solo sperare che le sue inseguitrici non rimontino.



15.46 - Pareggio della Cremonese a Perugia con Piccolo allo scadere del tempo. Lombardi che salgono alle spalle degli aquilotti a -1.



ore 15.50 - All'intervallo la classifica dal quinto al decimo posto recita: Pescara 53, Spezia 51, Cremonese 50 e Verona 50 per la zona play-off; Cittadella 50 e Perugia 48 fuori dagli spareggi.



ore 16.08 - Ricomincia in leggero ritardo a Lecce rispetto a Palermo.



ore 16.16 - Finalmente Iemmello dà una gioia allo Spezia portando in vantaggio il Foggia a Verona: 0-1 al decimo della ripresa.



ore 16.28 - Il Cittadella accorcia le distanze a Palermo con un gol di Diaw al 20' della ripresa. Partita riaperta al "Barbera".



ore 16.29 - Pareggia anche il Verona contro il Foggia: segna Di Carmine e spedisce di nuovo il Cittadella fuori dalla zona playoff.



ore 16.40 - Segna il Pescara contro la Salernitana e a questo punto gli abruzzesi prenotano il quinto posto finale in classifica.



ore 16.43 - Prima brutta notizia del pomeriggio per lo Spezia: Di Carmine su rigore porta il Verona in vantaggio contro il Foggia dieci dalla fine. I gialloblù salgono a quota 52 punti e scavalcano lo Spezia.



ore 16.45 - Adorni pareggia a Palermo, il Cittadella fa 2-2 e rientra in zona playoff proprio mentre lo Spezia accorcia le distanze a Lecce.



ore 16.49 - Perugia in vantaggio contro la Cremonese! Ha segnato Kouan a quattro minuti dalla fine!



ore 16.56 - Terzo gol del Perugia al 93', lo Spezia è sempre più vicino alla qualificazione ai playoff!



ore 16.59 - Finita a Verona, finita a Palermo e finita a Lecce. Lo Spezia è ai playoff da settimo e sfiderà il Verona al "Bentegodi".

