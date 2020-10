Lo Spezia è pronto a blindare Emmanuel Gyasi fino al 2023

La Spezia - Il buon inizio di campionato è la ciliegina sulla torta di due anni di grande crescita. Lo Spezia non vuole farsi sfuggire Emmanuel Gyasi, attaccante italoghanese di 26 anni tra i fedelissimi di Italiano. Arrivato praticamente a zero su interessamento di Nelso Ricci quando era il direttore sportivo della Pistoiese, l'ex torinista ha visto moltiplicarsi il suo valore sul mercato e ora è potenzialmente uno di quelli che potrebbe ritagliarsi spazi importanti anche in serie A. Mauro Meluso ed il suo procuratore discutono in questi giorni sulla base di un accordo fino al 2023 con adeguamento dell'ingaggio che è ancora parametrato all'ultimo accordo siglato nell'autunno 2018. Allora l'ala era praticamente un debuttante in serie B.

A.BO.

21/10/2020 18:55:52