La Spezia - Buon compleanno allo Spezia Calcio, fondato il 10 ottobre 1906 dallo svizzero Hermann Hurny, che insieme ad altri suoi connazionali, fondò la sezione football dello Sport Club Spezia dando vita ad una storia che tocca proprio oggi i 112 anni. Una ricorrenza che avviene in un momento molto positivo per la squadra che ha vinto le ultime due partite contro Carpi e Livorno e si appresta, dopo il weekend di pausa per la Nazionale, a preparare la super-sfida 19 ottobre alla capolista Pescara.

