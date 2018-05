La Spezia - Nel corso del recente Campionato interregionale zona tecnica 1 Liguria Piemonte Lombardia di ginnastica artistica maschile la Ginnastica Canaletto ha portato alto il suo nome grazie al suo strepitoso fiore all’occhiello, Leon Zonza, che nella quinta fascia allievi si è aggiudicato il secondo posto, conquistando di diritto l'accesso alla fase nazionale che si disputerà a Padova il prossimo 25-26 maggio. Ottime le prestazioni sui sei attrezzi soprattutto corpo libero e al volteggio dove ha presentato uno yurchenko teso stoppato. Peccato per l’esercizio non perfetto all’anello a causa di un piccolo infortunio alla spalla che ha rallentato gli allenamenti a quest’attrezzo. Grandissima la soddisfazione per il suo allenatore Davide Magnani e per tutto lo staff della Ginnastica Canaletto.

