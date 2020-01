La Spezia - Il gol preso nel finale contro la Salernitana, quello che ha riaperto la partita e obbligato Scuffet a salvare il risultato allo scadere, non è andato giù a Vincenzo Italiano. "Uguale a quello preso con il Perugia!", ha tuonato nel pomeriggio in apertura di allenamento. Dieci minuti di briefing sul motivazionale ma non solo, perché il tecnico vuole una squadra che sappia gestire il vantaggio nei momenti concitati. D'altra parte l'imperforabilità difensiva è diventato il pezzo forte dello Spezia del dopo Pescara, quello sorto grazie alla capocciata di Gudjohnsen che rimane la svolta della stagione fino ad oggi. Tra dieci giorni si torna in campo per cercarne una seconda nel tour de force che prevede Cittadella, Crotone, Pordenone e Cremonese con il Picco protagonista.

Intanto proprio l'islandese e Ragusa segnano a ripetizione nelle partitelle organizzate sul sussidiario a Follo, mentre Galabinov ha lavorato in campo dalla mattina insieme a Bidaoui sul campo centrale, riprendendo in anticipo sui compagni dopo il pranzo. La maglia da titolare alla prima di ritorno tocca quindi a uno dei due, più probabilmente a Gudjohnsen, in attesa che dal mercato si presenti l'occasione per un nuovo ingresso in quel ruolo. Guido Angelozzi è per il terzo giorno consecutivo seduto a bordo campo a seguire l'allenamento, segno inequivocabile del momento di attesa che potrebbe prolungarsi fino agli ultimi giorni della sessione invernale. Quando alcuni attaccanti oggi in lista di cessione definitiva dovrebbero muoversi anche in prestito.



Ogni gol un'esultanza da partita vera nella sfida tra gialli e neri, quando il sole lascia le sponde del Vara e sul piano calano le temperature. Pienamente inserito nel gruppo Toto Reinhart, che il sito ufficiale ha già eliminato dalla formazione primavera. E' lui il vice Matteo Ricci per il girone di ritorno, con Leonardo Benedetti che la Sampdoria dovrebbe girare alla Vis Pesare in Lega Pro, club satellite dei blucerchiati. Spezia che quindi a giugno si ritroverà con ben tre registi di centrocampo contando il rientro di Alessandro Bordin dal prestito alla Pistoiese (soddisfacente fino ad oggi la sua stagione) e appunto l'addio definitivo di Benedetti. Altre uscite in casa aquilotta non sono alle viste. Anche Titas Krapikas, chiuso ormai dall'esplosione di Scuffet e quindi un po' sacrificato, dovrebbe rimanere a causa della difficoltà di trovare un secondo per sei mesi che gli permetterebbe di andare a giocare magari in serie C.

Tra le nuove gerarchie disegnate in queste settimane da sottolineare la piena assimilazione a centrocampista di Mastinu, libero di svariare fino alla fascia grazie alla variante Marchizza terzino e al grande lavoro in copertura di Gyasi impiegato sulla sinistra. Sembra questo uno schema buono soprattutto per le partite in casa contro squadre che hanno un atteggiamento prudente, che arrivano al Picco per chiudersi e ripartire. DJ Buffonge si gioca la conferma (a oggi difficile) fino a giugno quando scadrà il suo anno di contratto siglato nel 2019. La coppia Erlic-Capradossi verso la conferma, entrambi di proprietà sono il duo del presente e del futuro.

A.BO.

09/01/2020 18:18:26