La Spezia - Continuano i prestigiosi risultati per le quattro plurimedagliate atlete della Karate Don Bosco che danno spettacolo anche all'Open Internazionale di San Marino conquistando successi e medaglie frutto di vittorie emozionanti e spettacolari.

Alessia Guidetti, dopo i due splendidi ori conquistati quindici giorni prima al Trofeo Lis, ha confermato il suo stato di grazia vincendo l'ennesimo torneo stagionale. La 17enne pontremolese tra le junior + 59 kg ha fatto quatto incontri vinti tutti grazie alle sue splendide tecniche di gamba, calci precisi e veloci che hanno sempre infranto le difese avversarie. Due combattimenti invece sono bastati alla spezzina Giorgia Mauriello nella 53 kg, il primo vinto addirittura 10-0, in cui è riuscita ad andare a segno con tutte le tecniche provate in palestra. Finale 3-2 al fotofinish in rimonta con l'ultima tecnica di braccia piazzata a un secondo dalla fine. Bene anche la villafranchese Elisa Sarti, atleta di spicco del panorama nazionale e Campionessa Europea Juniores dei Piccoli Stati WKF 2019, che nella 59 kg è salita sul terzo gradino del podio così come Camilla Cavo doppia medaglia di bronzo tra le under 21 e nella categoria seniores, Camilla, medaglia di bronzo 2019 ai Campionati Assoluti FIJLKAM e Campionessa Europea Senior dei Piccoli Stati WKF 2019,è anche lei reduce da due grandi prestazioni: doppio oro - Senior e Under 21 al Trofeo Lis e argento alla prestigiosa Venice cup international senior 2019 dove ha disputato una grande gara, cedendo solo in finale alla spagnola Benita Lopez Estela.



"Queste atlete - commenta coach Massimo Pelizza - grazie alla loro passione e alla loro tenacia stanno raggiungendo ottimi livelli tecnico-tattici e i risultati si vedono considerando che quasi mai falliscono l’obbiettivo podio".

"Sono soddisfatta della mie condizioni fisiche grazie alle quali sono riuscita ad affrontare la gara al meglio - racconta Guidetti -. In questo periodo mi sento in forma piena di energie pronta ad affrontare le prossime competizioni".

Giorgia Mauriello afferma: "Stavo bene fisicamente e anche mentalmente, infatti nella finale sono stata concentrata fino all'ultimo secondo e sono riuscita a vincere grazie alle indicazioni del mio maestro".

Redazione

16/11/2019 19:50:32