La Spezia - Il Tennis Tavolo Club La Spezia in collaborazione con alcuni Agenti della Polizia Locale spezzina ha organizzato per Domenica 7 ottobre alle ore 15,00 presso il Palazzetto dello Sport Gianfranco Mariotti a La Spezia il primo Torneo Amatoriale Interforze di Tennis Tavolo.

L'evento vedrà cimentarsi, in partite singole, operatori della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale che svolgono il proprio servizio nei Comandi di La Spezia e Provincia.



"L'evento - spiegano gli organizzatori - è la concretizzazione di un'idea nata proprio dagli stessi Agenti per rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra gli appartenenti alle varie forze di Polizia dello spezzino che seppur con compiti istituzionali differenti sono uniti nello scopo comune di tutelare quotidianamente la cittadinanza. Dalle ore 15,00 inizieranno le iscrizioni dei partecipanti, che non devono essere mai stati tesserati alla FITET (Federazione Italiana Tennis Tavolo), per poi, dopo un breve riscaldamento dare inizio alla competizione. Le categorie in gara saranno 2, singolo uomo e singolo donna. Verranno premiati i primi quattro classificati per ogni categoria. L'accesso al palazzetto per assistere a tale manifestazione sarà gratuito ed aperto a chiunque voglia assistervi.

06/10/2018 11:45:18