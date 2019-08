La Spezia - Prossima ormai allo start ufficiale, quella che inizierà nel weekend sarà l'ottava stagione consecutiva dello Spezia nella serie cadetta, il ventisettesimo della storia ultracentenaria del club che aveva riassaggiato la serie B dopo una vita nel biennio 2006-2008. Un campionato, quello cadetto, dove il Brescia rimane di gran lunga la squadra che lo ha giocato di più: 62 volte. Dietro le Rondinelle, che nel frattempo sono volate in serie A, c'è il Verona, che si è fermato alla 54esima partecipazione vista la promozione, mentre il Modena, che sta tentando la risalita dopo essere ripartito dai dilettanti, si tiene il terzo posto senza poterl, proprio come le due battistrada, migliorare. In quarta posizione ecco il Bari (46 volte), che tenterà la risalita già da questa stagione, poi il Palermo ripartito dalla D (45), Monza (38, con la Bersa da decenni, ma mai come oggi lanciata verso una stagione di vertice), Padova (39), Pescara (38), Vicenza (35), Venezia (36), Novara, Catania e Como (tutte a 34), Genoa e Reggiana (33), Pisa, Cesena e Messina (32), Taranto (31), Cagliari (29), Atalanta e Catanzaro (28), Cremonese e Salernitana (29), Lecce (28), Parma e Ternana (27), Livorno e Perugia come lo Spezia 27.

F. LUGARINI

20/08/2019 10:29:37