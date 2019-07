La Spezia - Filippo De Col rimane in uscita dallo Spezia. Il terzino destro è cercato ormai con insistenza dal Pordenone che, perso Berra finito al Bari, cerca un interprete della fascia che abbia esperienza in categoria. La trattativa è aperta e potrebbe concretizzarsi nella prima settimana di agosto. Non è detto che il veterano della maglia bianca lasci a titolo definitivo, ma il prestito passa solo attraverso il prolungamento del contratto ora in scadenza nel 2020.

Le alternative per la difesa, fermo restando la presenza di Luca Vignali, si chiamano Costa Ferreira e Raffaele Pucino. Il primo non è una novità. Giocatore di proprietà Lecce, già a Trapani con Italiano che lo ha reinventato a tutta fascia da trequartista facendolo innamorare del ruolo. Profilo che viene seguito è anche quello del calciatore della Salernitana, 28 anni e una lunga militanza in cadetteria. Elemento duttile, di corsa e carattere, che pare chiuso nel 3-5-2 di Ventura e potrebbe finire nel mercato. Per De Col e Pucino stesso procuratore, fattore che potrebbe facilitare la mossa.

A.BO.

30/07/2019 20:50:41