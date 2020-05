La contesa degli stipendi del lockdown, lo Spezia ha già pagato

La Spezia - Lo Spezia si conferma un'oasi del calcio per quanto riguarda il trattamento economico. Perfino club con alle spalle le entrate del paracadutate per le retrocesse in queste ore portano avanti trattative per decurtare gli stipendi relativi al periodo di chiusura delle attività. Da queste parti invece sono stati già corrisposti, ai calciatori come ai dirigenti. Il consiglio federale di ieri rischia di aprire un fronte di conflittualità interna a tante compagini in merito a questo aspetto, recependo nella revisione delle licenze nazionali proprio la fattispecie di un contenzioso per i mesi di marzo ed aprile, che sposterebbe il termine del pagamento senza far incorrere il club in un deferimento immediato.

Pronta la reazione di Damiano Tommasi, presidente AIC: "Sapete che cosa significa? Che siamo stati in campo fino al 15 marzo, che i calciatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto! Sono deluso e preoccupato. Si prendono delle decisioni con mascherine e call conference, e poi si mandano in campo gli altri. Cioè i calciatori. Ed ecco come sono ripagati. Gli imprenditori del calcio chiedono i soldi a tutti – Uefa, Fifa, governo – per non pagare i calciatori…E noi dovremmo essere contenti? Sono veramente deluso e preoccupato per come vanno le cose in questa Federazione e in questo calcio".

A.BO.

21/05/2020 17:07:29