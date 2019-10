La Spezia - Scuffet 6 - Angolato sì, ma il tiro di Machin non pareva proprio imprendibile. Il piede destro che salva su quella deviazione da pochi metri è però tra i momenti chiave della partita.



Vignali 5 - Massimi annulla il gol (probabilmente regolare) di Brunori, su cui avrebbe avuto grandi colpe con quel liscio in area. Machin e Masciangelo creano le migliori occasioni del Pescara dal suo lato.



Terzi 6 - Più che audacia, trasmette un senso di drammaticità vederlo nell’area avversaria ad aspettare un pallone da centravanti aggiunto. Ma anche questo deve fare un capitano.



Capradossi 6 - Brunori lo anticipa per il gol di coscia-braccio (?) ma fino a quel momento aveva tenuto bene nonostante non fosse al cento per cento.



Ramos 5,5 - Leggero, timoroso ma anche un po’ presuntuosetto con quei colpi di tacco che sarebbe meglio lasciare a chi ha il triplo dei punti dello Spezia. Poi si lancia su Drudi e propizia il pareggio con un'intuizione fondamentale.



Bartolomei 6,5 - Nel posto giusto quando Gudjohnsen svirgola il tiro e gli serve un assist involontario. C'è tanto karma nel fatto che parta da lui la riscossa, visto che nella difficoltà ha sempre provato a caricarsi la squadra sulle spalle.



Ricci M. 6 - Questo pallone che un tempo viaggiava in verticale a trovare, oggi va da destra e sinistra come un cane da caccia chiuso in una gabbia. Come il fratello, ha bisogno di giocare con gioia e questa vittoria può aiutarlo a ritrovarla.



Mora 5,5 - La figurina del combattente visto l’anno scorso, almeno finché non arriva il gol del pareggio che gli regala un nuovo spirito e uno scampolo dell’antico furore. Ora però facciamo partite intere così.



Ricci F. 5 - Ha perso la spensieratezza del gioco che ad inizio stagione aveva spalancato gli occhi e i cuori della piazza. Deve ritrovarla presto, con il miglior Federico Ricci le prospettive dello Spezia cambiano radicalmente (40’st Erlic sv - Bentornato!)



Gyasi 5 - Un leone costretto a miagolare in una zona di campo dove lo Spezia non arriva mai con un progetto nei primi sessanta minuti. Anche oggi ci mette tutto quello che ha (16’st Gudjohnsen 7 - L’assist è così così, il gol invece è un colpo da grande centravanti. Il suo ingresso cambia la partita... ma perché non l’avevamo mai visto finora in campionato?)



Bidaoui 6,5 - Tutto solo a provare a fare male al Pescara per quasi un’ora di gioco, ma ancora non c'è tanta organicità sulla fascia sinistra. Lui rimane un giocatore fondamentale per iniziare un nuovo corso (32’st Burgzorg sv - Tiene intelligentemente un pallone alto per far passare il tempo)





All. Vincenzo Italiano 6 - Ecco una cartina di tornasole. Prese una per una le situazioni su palla ferma dipingono lo stato d’animo di una squadra che pare non crederci proprio più. Sembra dover essere questa l’implicita risposta all’appello della vigilia. Voleva una squadra che mettesse in campo tutte le proprie qualità e qualcosa di più e invece trova un gruppo che mostra le solite paure. Paure che diventano crisi di panico dopo lo svantaggio. Così gli ultimi venti metri di campo sono una terra quasi inesplorata per un’ora intera. Alle 16.20 circa ti dici che il giorno del naufragio definitivo è arrivato.

Pensare che sia l’ingresso dell’islandese la chiave di tutto sarebbe sciocco, perché in tutto il secondo tempo la squadra fa meglio. Certo che Gudjohnsen segna un gol da grande centravanti con quel colpo di testa, ma l'interruttore lo suona probabilmente Ramos quando si lancia su Drudi a vedere se questa volta sono gli altri a fare uno sbaglio colossale. E così sarà. Poi il biondo, mai preso in considerazione fino ad oggi, ha deciso che quel pallone nel cielo lo prenderà lui e lo Spezia è in vantaggio. Allora, solo allora, si lascia il 4-3-3 per il 3-5-2. Erlic porta i centimetri che servono, ma rimane troppo spazio per Machin e Masciangelo sulla destra. Delano e Gudjohnsen iniziano a giocare più vicini facendo anche vedere cose interessanti. Di certo con il ragazzone in campo si può pensare di lanciare in avanti sotto stress senza la certezza di perderla matematicamente.

Vittoria con cui Italiano salva la sua panchina, ma soprattutto si cancella dal viso quella contrizione che gli si intuiva ad ogni conferenza stampa. Ogni gol preso una ferita. Vedere alcuni suoi giocatori piangere a fine match dà il senso della liberazione un po' di tutti. Dalla prossima si rimette tutto in discussione, ma intanto oggi sono tre punti e non ci sono scuse da dover porgere ai sessanta che si sono fatti la trasferta. Finalmente si può gioire con loro.

ANDREA BONATTI

19/10/2019 17:31:21