La Spezia - Si avverte l'attesa per la sfida di sabato che inaugura il 2018 dello stadio "Alberto Picco". Al di là del valore dell'avversario dello Spezia, il Palermo capolista, c'è grande curiosità per vedere spiegata la coreografica che gli ultras aquilotti hanno preparato in queste settimane di sosta del campionato. "Secondo me è la più bella di sempre", si legge sulla rete il commento entusiasta di qualcuno che evidentemente ha già avuto modo di avere uno spoiler.

"Esserci è obbligatorio, teniamo in alto i nostro colori e riempiamo i nostri vecchi amati gradoni, il senso di appartenenza e l'amore per la città da parte di tutti sarà fondamentale per la riuscita di una coreografia mai vista prima", recita un volantino creato dalla Curva Ferrovia. Il conto alla rovescia è partito.

A.BO.

16/01/2018 19:13:12